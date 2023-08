Officiel : Amir Murillo quitte le RSC Anderlecht

Michael Amir Murillo n'est plus un joueur du Sporting d'Anderlecht. Le club bruxellois a annoncé le départ du Panaméen pour l'Olympique de Marseille.

C'est le transfert sortant surprise de cette fin de mercato. Non pas qu'Amir Murillo (27 ans) n'était pas à vendre, mais le latéral panaméen s'étant blessé, on imaginait difficilement Jesper Fredberg trouver preneur, surtout pour environ 3 millions d'euros.

Mais Anderlecht a bel et bien trouvé un acheter : Amir Murillo quitte le Sporting pour l'Olympique de Marseille, après trois ans et demi semés de hauts et de bas sous le maillot Mauve. Murillo a disputé 134 matchs pour le RSCA, inscrivant 14 buts et délivrant 17 passes décisives.

Cette saison, Amir Murillo n'a pas pu jouer la moindre rencontre, ayant subi une blessure lors de la préparation. Il venait de revenir à l'entraînement la semaine passée, mais n'était pas encore prêt à retrouver les terrains.