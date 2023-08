Pas de cadeaux à Francis Amuzu : Jesper Fredberg ne facilitera pas son départ

Ce n'est un secret pour personne : Francis Amuzu souhaite quitter le RSC Anderlecht. Mais les offres arrivées ne satisfont pas Jesper Fredberg, qui ne fléchira pas.

La situation à Anderlecht est tendue autour de Francis Amuzu. Ce n'est pas nouveau : le n°7 des Mauves rêve d'un défi à l'étranger. Il ne se sent pas assez apprécié au RSCA, souvent pointé du doigt et pris en grippe par le public, comme ses réactions à chaque but marqué le prouvent.

L'été dernier, une offre inespérée arrivait de l'OGC Nice. On se disait que tout le monde y gagnerait, mais à la surprise générale (et notamment à la demande de Felice Mazzù), la direction a bloqué le départ d'Amuzu, pour lequel Nice offrait entre 8 et 10 millions d'euros. "Ciske" avait alors prolongé, mais avec un accord pour que son départ soit facilité l'été suivant en cas d'offre satisfaisante.

Fredberg n'est pas Verbeke

Ces accords ont cependant été conclus avec Peter Verbeke, directeur sportif à l'époque... et Jesper Fredberg n'a rien à voir avec ça. Pour le Danois, Amuzu a une valeur marchande de 8 millions d'euros, et il ne compte pas accepter une offre inférieure pour le moment. Fredberg est réputé chez tous les agents pour être un négociateur acharné.

Plusieurs pistes se fermeront ce vendredi soir : celles menant à Nottingham Forest et Nice, par exemple. Ils devront augmenter leur offre (jusqu'ici de 6 millions) pour convaincre Anderlecht. Cela semble peu probable.

Reste l'Olympiakos, qui était le plus concret mais a clairement reculé devant le prix demandé par le RSCA. Le mercato grec est ouvert jusqu'au 15 septembre, mais un départ d'Amuzu après le 6 septembre (date de fermeture du mercato belge) est hors de question, puisque le Sporting ne pourrait alors plus remplacer son ailier, qui reste malgré tout un titulaire indiscutable.

Vont-ils le regretter ?

Après la saison en demi-teinte sortie par Francis Amuzu, nous avions écrit avec sévérité que l'ex-international Espoirs "ne vaudrait plus jamais 8 millions d'euros" et que ne pas le laisser partir avait été une erreur stratégique grossière de la direction précédente. Nous ne pensions clairement pas que Fredberg, qui gère plutôt bien ses comptes, ferait la même chose dans la foulée.

© photonews

Alors, le Danois le regrettera-t-il ? On peut douter qu'Amuzu, qui a déjà 24 ans, dispose encore d'une marge de progression énorme quand on voit ses lacunes notamment à la finition - mais Riemer en est conscient, et sait ce qu'il peut attendre de son joueur. Il s'en satisfait. "Officiellement", l'ailier vaut 5 millions d'euros ; le marché fait qu'Anderlecht peut encore en demander 8 cet été, mais il faudrait une énorme saison pour encore en tirer cette somme l'été prochain...