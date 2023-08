Wilfried Kanga : "Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau, mais cela ne va pas tarder"

Toujours pas de victoire pour le Standard après cinq journées. Le nouveau venu Wilfried Kanga ne s'inquiète pas, lui qui semble progressivement s'adapter à son nouvel environnement liégeois.

Titulaire ces trois dernières semaines, Wilfried Kanga n’a pas encore trouvé le chemin des filets avec le Standard. Peut-être le nouvel attaquant des Rouches pourra-t-il le faire ce samedi, à Sclessin, contre le RWDM ?

« Je ne fais pas de ce but une maladie. J’essaye de jouer du mieux possible, de trouver mes partenaires et de me faire plaisir. Si tu ne penses qu’à ce but, tu seras stressé lorsque l’occasion se présentera et tu risques de rater » lance Wilfried Kanga en conférence de presse.

Contre Courtrai, les Liégeois ont montré du mieux offensivement, notamment en seconde période. « Je sens que les automatismes deviennent meilleurs. Cela fait longtemps que je n’avais pas enchaîné. On avance petit à petit, il y a beaucoup de changements dans l’équipe mais ce sera mieux dans les matchs à venir. »

L’attaquant qui appartient au Hertha Berlin, grâce à son expérience, essaye de guider ses coéquipiers sur le terrain pour se procurer les meilleures occasions possibles. « Je demande aux milieux de terrain de ne pas hésiter à me donner la balle en première intention. Je me sens bien avec eux, la connexion est bonne et les automatismes grandissent de semaine en semaine. »

« Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau. Je peux faire mieux, beaucoup mieux. Dans tous les compartiments du jeu. Ça fait longtemps que je n’avais plus enchaîné trois matchs. La saison dernière, j’avais bien débuté puis je me suis blessé, et le nouvel entraîneur ne m’a plus vraiment fait confiance. Je commence à me sentir mieux, mon retour en forme ne va pas tarder. »

Passé par le centre de formation du PSG et la Bundesliga, Wilfried Kanga se dit surpris du niveau de la Jupiler Pro League. « Je ne dirais pas que je ne m’y attendais pas, mais je suis un petit peu surpris. Il y a beaucoup d’intensité et de bons joueurs. On va tout faire pour battre le RWDM samedi et lancer notre saison » a conclu le nouvel attaquant du Standard.