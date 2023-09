Thomas Delaney a un rêve avec Anderlecht, où il est déjà comme un poisson dans l'eau

Thomas Delaney pourrait bien être titulaire ce dimanche après sa très bonne montée au jeu contre Charleroi. Le Danois espère ensuite convaincre son sélectionneur.

Après la victoire face à Charleroi, Thomas Delaney avait le sourire. Et pour cause : son équipe l'avait emporté, et lui-même était très bien monté au jeu. "Ce genre de victoire fait progresser l'équipe, qui a beaucoup de jeunes en son sein", se réjouit le milieu de terrain danois. "Ce n'était pas beau, mais c'est une victoire importante".

Delaney commence à découvrir le championnat belge, lui qui est passé par l'Allemagne et l'Espagne après avoir quitté le FC Copenhague. "C'est encore trop tôt pour que je vous dise s'il y a des points communs. Mais d'un point de vue étranger, le championnat belge est très compétitif", assure-t-il.

© photonews

"Contrairement à l'Allemagne où il y a une grosse équipe et l'Espagne où il y en a deux, ici, chaque année, quatre équipes peuvent gagner le titre. Cela montre que le niveau est élevé", estime Thomas Delaney. "C'est physique, avec de l'intensité, des duels, un peu comme en France".

Brian Riemer lui avait parlé du niveau du championnat belge, mais n'a pas eu de grandes difficultés à le convaincre : "Je suis quelqu'un de compétitif, j'ai faim de football. Et je veux continuer à jouer avec la sélection danoise", révèle Delaney avec ambition. "De ce point de vue, je suis convaincu que la Belgique n'était pas un mauvais choix".