Bientôt en Belgique ? Un match se termine... après 18 minutes de temps additionnel

Cette saison, le temps additionnel a été revu à la hausse en Belgique comme un peu partout en Europe. Mais ce qui s'est passé au Portugal ce week-end va encore un peu plus loin.

Le FC Porto a égalisé au bout du suspens ce dimanche en Liga Sagres. Cette expression parfois un peu galvaudée prend ici une toute autre ampleur, car les Dragons ont fait 1-1 à la ... 90e+19 minute de jeu, soit dans les dernières secondes d'un temps additionnel de près de 20 minutes.

Mené à domicile à Arouca, Porto a ainsi pu égaliser à la faveur d'une nouvelle tendance dans le football européen, à savoir comptabiliser le moindre petit arrêt de jeu pour se rapprocher au maximum d'un temps de jeu "réel".

Le début de saison de Porto ⬇️



✅️ 1-2 vs Moreirense

✅️ 2-1 vs Farense à la 90+10

✅️ 1-2 vs Rio Ave à la 91 et 94e

🤝 1-1 vs Arouca à la 90+19 pic.twitter.com/hCYp0UcDCL — JoMach (@Machad1897) September 3, 2023

En Belgique aussi, on a pu voir que le temps additionnel était de plus en plus long : 7 à 8 minutes devient presque la norme chaque week-end. Mais l'arbitrage de Porto-Arouca a bien sûr fait polémique : le but accordé semblait hors-jeu, et beaucoup s'accordent à dire que 18 minutes ajoutées était très excessif.

Pire : le FC Porto est coutumier du fait, puisque c'est la troisième fois d'affilée que le club prend des points dans le temps additionnel, après des victoires à la 90e+4 et à la... 90e+10. On entend d'ici les polémiques si un club du top belge connaissait ce genre de statistique !