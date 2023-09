Un seul Diable Rouge absent pour lancer le rassemblement

Les Diables Rouges sont arrivés à Tubize ce lundi, pour entamer la préparation des deux rencontres éliminatoires du mois de septembre, mais il y avait tout de même un absent.

Un défilé de voitures de luxe, beaucoup de photographes et des sourires: c'était l'effervescence au Belgium Football Centre. Et pour cause, les Diables Rouges sont arrivés à Tubize pour lancer leur préparation des matchs en Azerbaïdjan et contre l'Estonie, qualificatifs pour le prochain Euro.

Mais seuls 22 des 23 joueurs sélectionnés ont répondu à l'appel de Domenico Tedesco: Yannick Carrasco qui est en Arabie Saoudite pour régler les détails de son transfert, n'a pas encore rejoint le groupe.

Les Diables ont participé à une première séance d'entraînement ce lundi. La deuxième séance est prévue mardi à 9h45 et deux joueurs seront ensuite attendus en conférence de presse: Amadou Onana et le nouveau venu, Hugo Siquet.