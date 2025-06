Le Club de Bruges cible un jeune talent très prometteur de Ligue 1

Le Club de Bruges continue de chercher de nouveaux joueurs pour renforcer son équipe. Un Français de 19 ans serait dans leur viseur.

Mamadou Diakhon, ailier français de 19 ans évoluant au Stade de Reims, est ces derniers jours fortement associé à un possible transfert vers le Club de Bruges, selon la presse française.

Le jeune joueur, originaire de Strasbourg, s’est rapidement imposé comme l’un des grands espoirs de la Ligue 1. Depuis son arrivée en équipe première en 2023, il a disputé plus de 40 matchs dans l’élite du football français.

Diakhon est surtout connu pour sa vitesse, sa capacité à dribbler et son explosivité sur les ailes. Polyvalent, il peut jouer aussi bien à gauche qu’à droite, ce qui en fait un profil intéressant pour des clubs en quête de solutions offensives.

Un avenir à Bruges ?

Le Club de Bruges, qui cherche à recruter de jeunes talents à fort potentiel, aurait coché son nom. Même si aucune négociation n’a encore été confirmée officiellement, un départ vers la Belgique pourrait représenter une suite logique dans sa carrière.

À Bruges, il pourrait bénéficier de plus de temps de jeu et acquérir une précieuse expérience européenne, ce qui serait bénéfique pour sa progression. Sa valeur actuelle est estimée à environ 3 millions d’euros et son contrat avec Reims se termine en juin 2026.