L'Inter s'en sort sur le fil face à Urawa... avant le choc contre River Plate

L'Inter Milan a arraché la victoire 2-1 face aux Urawa Reds grâce à un but dans les arrêts de jeu. Une première victoire dans cette Coupe du monde des clubs.

L’Inter Milan a dû puiser dans ses réserves pour venir à bout des vaillants Japonais des Urawa Reds, ce samedi lors de la Coupe du monde des clubs. Dans une rencontre longtemps indécise, les Nerazzurri ont arraché la victoire 2-1 grâce à un but salvateur dans le temps additionnel.

Tout avait pourtant bien commencé pour le club japonais. Dès la 11e minute, Ryoma Watanabe profite d’un bon service pour ouvrir le score. Solides, disciplinés et pleins d’envie, les Urawa Reds ont résisté aux assauts italiens tout au long de la première période.

Il a fallu attendre la 78e minute pour voir Lautaro Martinez débloquer la situation. L’attaquant argentin a répondu présent dans les moments importants. Portés par cette égalisation tardive, les Italiens poussent jusqu’au bout pour faire la différence.

Et cette différence est finalement venue… à la 92e minute. Entré en jeu, le jeune Valentin Carboni récupère le ballon dans la surface et arme une frappe qui trompe le gardien. Un but libérateur qui offre une première victoire à l’Inter dans cette compétition.

Avec quatre points au compteur, l’Inter Milan prend une option sur la suite du tournoi, sans toutefois valider son billet pour le tour suivant. Tout se jouera face à River Plate, un adversaire d’un tout autre calibre.