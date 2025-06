Saint-Trond croise les doigts : Adriano Bertaccini sort blessé en amical, un ancien espoir d'Eupen s'illustre

Saint-Trond disputait aujourd'hui son premier amical de reprise contre Zepperen-Brustem. Les Canaris l'ont emporté 0-3 mais Adriano Bertaccini a dû céder sa place en première mi-temps.

Après avoir assuré l'opération maintien dans l'urgence, Wouter Vrancken dispose désormais d'une préparation complète et d'un mercato pour sculpter le groupe de Saint-Trond à sa guise. Cela commençait ce samedi avec une première rencontre de préparation face à Zepperen-Brustem, septième de D3 amateur en 2024/2025.

Pour cette reprise, le coach des Canaris était privé des internationaux Visar Musliu, Shogo Taniguchi, Joël Fujita et Loïc Lapoussin, il ne pouvait pas non plus aligner les nouvelles recrues Ilias Sebaoui et Ryan Merlen.

Sous plus de 30 degrés à l'ombre, le STVV a connu une première demi-heure délicate. Les locaux ont touché le poteau dès les premières secondes et Adriano Bertaccini a dû céder sa place, visiblement touché. Plus de peur que de mal ? C'est ce qu'espère le staff, qui n'a pris aucun risque avec son joueur le plus demandé du mercato.

Vrancken a testé beaucoup de jeunes

Les Trudonnaires ont tout de même émergé avant la pause. Appelé par Vrancken au sein du noyau A, le jeune Arthur Alexis a saisi sa chance en ouvrant le score. Un bon point pour ce milieu de terrain de 19 ans, formé à Eupen jusqu'en 2021.

En deuxième mi-temps, malgré les nombreux changements, Saint-Trond a fait le break dès la reprise grâce à Illyès Benachour, tout juste arrivé des U18 du Club de Bruges. Très bien monté, le Belgo-marocain de 18 ans s'est offert un doublé à 20 minutes du terme et aurait pu même faire 0-4 sur un superbe effort personnel. Les Canaris commencent donc par une victoire 0-3 mais surveilleront avec attention l'état de Bertaccini.