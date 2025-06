Le retour du classique que tout le football hennuyer attendait : "C'est un vrai plaisir"

Charleroi semble assez satisfait du calendrier de son début de championnat. Les Zèbres se réjouissent notamment de jouer la RAAL.

Presque par définition, un promu apporte invariablement une bouffée d'air frais à une compétition. Cela devrait être particulièrement à la RAAL, qui compte bien revitaliser le football wallon. D'autant plus que pour leurs deux premiers matchs à domicile, les Loups recevront le Standard puis Charleroi.

A défaut de faire office de sparring partner pour l'inauguration de l'Easi Arena, les Zèbres vont ainsi retrouver leur voisin hennuyer dès la troisième journée. "Déjà un match palpitant", se réjouit Pierre-Yves Hendrickx, interrogé par la RTBF.

Le directeur administratif du Sporting est heureux de voir un deuxième club hennuyer en D1A : "Les matches contre les Louviérois vont, je pense, titiller le championnat belge. La Louvière nous rejoint, c'est un vrai plaisir. Il y a un nouveau stade et un président qui a mené un projet. Ils ont une image sympathique".

Deux clubs pour se tirer la bourre

La rivalité entre Zèbres et Loups sera bien là, mais elle se veut saine, et même positive : "Ce sont deux clubs qui collaborent, qui s'entendent bien. Ca va apporter de l'émulation au niveau des supporters aussi", poursuit Hendrickx.

De quoi pousser Charleroi à regarder vers le haut : "Il faut continuer notre progression et trouver une étape complémentaire. Le top 6 ? Je crois qu'il ne faut pas annoncer cela maintenant. Le championnat va être long, on aura des matches européens en plus. On va voir petit à petit, mais on visera certainement le plus haut possible".