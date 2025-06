Un joueur de La Gantoise souhaite forcer son transfert et se fait porter pâle !

Archie Brown pousse pour quitter La Gantoise. Le défenseur n'est pas revenu de vacances et veut partir à tout prix.

La Gantoise va connaître une refonte majeure de son noyau après une saison calamiteuse, surtout en Champions Playoffs. Ce sera sous la houlette de Ivan Leko, arrivé en provenance du Standard de Liège et qui espère un mercato à la hauteur de ses ambitions.

Mais Leko peut s'attendre à perdre Archie Brown (23 ans). Le latéral anglasi veut absolument quitter la Planet Group Arena, après deux saisons qui l'ont érigé parmi les meilleurs à son poste en championnat de Belgique.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, Brown ne serait pas revenu à Gand pour la reprise des entraînements. Il se serait fait porter pâle, mais personne n'est dupe à La Gantoise : Archie Brown tente de forcer un transfert.

Des équipes de Ligue 1 et de Serie A se seraient déjà manifestées pour le joueur formé à Derby et international anglais U20. Mais les offres reçues par Gand auraient été jugées insuffisantes : Brown est encore sous contrat jusqu'en 2027, et avait coûté 4 millions aux Buffalos en 2023.

En deux saisons, Archie Brown a disputé 87 matchs pour La Gantoise, délivrant 10 passes décisives et s'imposant comme l'un des meilleurs backs gauches de D1A.