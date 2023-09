Pourquoi Isaac Hayden peut changer beaucoup de choses au Standard

Fort de ses 118 apparitions en Premier League, le milieu de terrain vient renforcer un Standard qui en a grand besoin... dans un poste qui pose particulièrement problème depuis le début de saison.

L'information est désormais officielle, Isaac Hayden est la huitième recrue estivale du Standard. Un renfort intéressant pour les Rouches, avec ce joueur qui compte 118 apparitions en Premier League.

Un choix parfaitement ciblé

Tout le monde le sait, le Standard fait son mercato avec un budget extrêmement restreint. Même dans le cadre de prêts, trouver un accord salarial avec un joueur est une réelle épreuve et peu de discussions aboutissent réellement à quelque chose.

Pourtant, même si trois éléments ont déjà renforcé l'entrejeu du club principautaire depuis le début de l'été, l'arrivée d'un milieu défensif d'expérience était obligatoire.

© photonews

Car ce milieu de terrain est l'une des raisons du mauvais début de saison des Rouches. Si ce fut un petit peu mieux à Courtrai et bien meilleur contre le RWDM, du moins pendant la première mi-temps, le Standard peine toujours à construire et à se trouver.

Par rapport à la saison dernière, le trio O'Neill, Price, Kawabe ne se connaît absolument pas et dans les automatismes, cela se ressent clairement. Le Japonais n'est pas arrivé dans la meilleure forme et doit encore retrouver son meilleur jeu, tandis que les deux autres vivent leur première saison à ce niveau (Price venant de passer professionnel et O'Neill jouant dans un championnat de bien moindre envergure.)

Les lignes de passe sont rarement coupées comme il faut, les placements défensifs sont parfois à revoir (même si le Standard tient le coup dans ce secteur) et ce milieu de terrain a clairement besoin d'un directeur, d'un chef d'orchestre.

© photonews

Le voilà donc en la personne d'Isaac Hayden et cela pourrait changer beaucoup de choses. Si Kawabe confirme son retour à son meilleur niveau et que William Balikwisha continue de grandir, cet entrejeu du Standard pourrait passer de faiblesse à force. Isaac Price montre de belles choses mais semble encore un petit peu juste pour assumer un rôle aussi important de titulaire, tandis qu'Aiden O'Neill parait avoir une longueur de retard sur les autres.

Le Standard avait besoin d'un joueur gratuit, efficace, sur lequel on peut compter, expérimenté et le tout dans un secteur bien précis. Pas facile, mais les dirigeants liégeois ont fait du bon travail en attirant un joueur qui compte près de 200 rencontres professionnelles en Angleterre. Un choix qui demande confirmation, mais qui laisse entrevoir de belles choses.