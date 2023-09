C'est fait. La dixième recrue estivale du Standard s'appelle Kamal Sowah, qui arrive en prêt avec option d'achat depuis Bruges.

Et de 10. Isaac Hayden était la huitième officialisation du Standard cet été, Moussa Djenepo et Kamal Sowah seront les neuf et dixièmes. Le Standard a trouvé un accord avec le Club de Bruges, qui a accepté de réduire ses prétentions financières pour favoriser le départ du Ghanéen.

Les deux clubs discutent en effet depuis le début du mois de juillet. La première approche du Standard avait rapidement été réduite à néant. Bruges demandait aux Liégeois de payer 60% de son important salaire, ce qui était impossible avec les finances actuelles.

Désormais (légèrement) meilleures depuis le départ d'Aron Donnum et de certains salaires imposants, les Rouches sont revenus à la charge ce mardi, proposant un prêt avec option d'achat. Un accord est rapidement tombé grâce à un Bruges coopératif, qui payera finalement 50% du salaire de Sowah.

Quel rôle pour Kamal Sowah au Standard ?

Là est toute la question. Si le besoin de renforts était plus qu'évident, le nombre de joueurs offensifs au Standard se multiplie. Cihan Canak vient tout juste de retrouver une place de titulaire, Romaine Mundle et Noah Ohio n'ont pas encore vraiment eu droit au chapitre.

Cette arrivée, elle semble clairement se marier à un départ de Denis Dragus... anticipé depuis juillet. Tout le monde pensait voir le Roumain quitter Sclessin. Cela ne s'est pas encore fait, mais cette idée n'est pas encore exclue à un petit peu plus de 24 heures de la fin du mercato, tant le joueur de 24 ans irait bien voir ailleurs.

Carl Hoefkens étant le seul à avoir pu exploiter pleinement le potentiel de Sowah à Bruges, il y a fort à parier que l'ailier de formation (23 ans) entrera dans le onze aussi rapidement que possible.

Pas à gauche, puisque Moussa Djenepo vient pour compenser le départ d'Aron Donnum. Pas à droite, comme c'est généralement un joueur défensif qui est privilégié (Fossey ou Dewaele) et que Mundle fait toujours la file. Pas dans l'entrejeu non plus, car Kawabe, Balikwisha et.. Canak vont se partager le travail.

C'est donc probablement dans un rôle de second attaquant de Kamal Sowah sera utilisé, pour tourner autour de Wilfried Kanga comme Denis Dragus le fait plutôt bien depuis le début de saison. Cette nouvelle sourit donc à tout le monde : au Standard qui voulait le joueur depuis plusieurs semaines, à Bruges qui voulait s'en débarrasser et à Sowah, désireux de retrouver Carl Hoefkens.