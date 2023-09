Officiel : nouveau départ à l'Union Saint-Gilloise

L'Union vient d'annoncer le départ en prêt de Viktor Boone (25 ans). Le défenseur central belge a été prêté au Lierse, en Challenger Pro League.

Recruté l'été dernier en provenance de Deinze, Boone n'aura presque pas joué la saison dernière suite à la forte concurrence en défense centrale. Il avait seulement pris part à deux rencontres, pour 136 minutes de jeu.

Le contrat de prêt ne comporte pas d'option d'achat, a communiqué l'Union Saint-Gilloise via ses réseaux.

Viktor Boone will play the rest of the season on loan at Lierse. There's no buy option.



