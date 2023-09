Gill Swerts, nouveau sélectionneur des Diablotins : "Il y a beaucoup de changements"

Le nouveau sélectionneur des Diablotins vit sa première trêve internationale. Une prise de contact mais aussi des obligations, puisque la Belgique doit s'imposer contre le Kazakhstan, lundi.

Première trêve internationale pour Gill Swerts sur le banc des Diablotins. L'ancien arrière droit (Seraing, Feyenoord, AZ Alkmaar) a l'habitude de travailler avec les jeunes, mais s'est vu offrir un tout nouveau défi.

"J'ai d'abord pris un petit peu de temps pour observer les joueurs. Voir comment ils se comportent, sur le terrain et en dehors, et commencer à évoquer les principes de base."

Dès sa deuxième séance, Gill Swerts a été privé d'Aster Vranckx, qui remplaçait Orel Mangala en A. La situation est revenue à la normale ce jeudi, Mangala ayant fait son retour dans le groupe de Domenico Tedesco.

"C'est une situation que j'ai vécue pendant quatre ans, je peux m'adapter. Quand j'entraînais les U23 de l'Antwerp, cela arrivait souvent que des joueurs s'entraînent avec les A. Le fait d'être tous à Tubize est une plus-value pour permettre aux joueurs de s'entraîner avec eux et engranger de l'expérience. C'est aussi le but, de voir des U21 rejoindre le noyau A."

© photonews

Des habitudes retrouvées, des situations semblables mais aussi de grandes différences. Gill Swerts a commencé sa carrière d'entraîneur avec les U23 de l'Antwerp et y officiait depuis quatre saisons. Désormais, c'est un tout nouveau challenge qui lui est proposé, dans une équipe nationale.

"Il y a beaucoup de changements quand tu deviens sélectionneur. Tu dois prendre des décisions cohérentes en fonction du projet, et donc réfléchir bien plus. Il faut essayer d'assembler l'équipe sur une très courte période pour obtenir le meilleur résultat possible."

En U21, la difficulté est aussi de surveiller tous les "tard matures", qui explosent une fois rentrés dans leur vingtaine. Des évolutions à surveiller et un lien avec les Diables à consolider davantage.

"Bien sûr, scouter les jeunes Belges est important. C'est important de rester attentif à l'évolution de tout le monde. Nous allons encore développer le lien avec l'équipe A pour faciliter l'intégration des espoirs. Le staff est très transparant. Ils m'ont parlé d'une série de principes, mais j'ai beaucoup de liberté. Notamment en fonction des qualités de l'adversaire" a conclu Gill Swerts.