Un ancien d'Anderlecht opte pour l'Arabie Saoudite (et donne une drôle de raison)

L'Arabie Saoudite a attiré un nouveau nom. Nicolae Stanciu, passé par Anderlecht, quitte la Chine pour Damac.

Voilà plusieurs saisons déjà que Nicolae Stanciu (30 ans) fait des choix plutôt guidés par le portefeuille que par l'attrait sportif. En 2019, il signait en Arabie Saoudite, à Al Ahli, pour 10 millions d'euros en provenance du Sparta Prague (avant que ce soit à la mode).

Repassé par la Tchéquie et le Slavia, Stanciu signait ensuite en Chine en mars 2022, direction le Wuhan Three Towns. Là-bas, l'ancien médian du Sporting d'Anderlecht s'épanouissait, avec 11 buts et 26 assists en 53 rencontres.

L'ancien d'Anderlecht fait un choix... familial

Mais alors que l'Arabie Saoudite est devenue la destination in de l'été, Nicolae Stanciu va y faire son retour. Il a signé en faveur du club de Damac, pas le plus actif sur ce mercato mais qui a notamment accueilli Georges-Kevin Nkoudou et Adam Maher.

Dans les colonnes du média roumain Fanatik, l'agent de Stanciu, Anamaria Prodan, explique que son joueur a fait ce choix pour... se rapprocher de la Roumanie et de sa famille. Une justification inédite pour une signature en Arabie Saoudite !