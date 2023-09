Après Bakou, le Heysel sera-t-il également dans un sale état ?

Domenico Tedesco doit-il s'inquiéter de l'état du gazon au Stade Roi Baudouin ? Après avoir dû subir une pelouse très lourde à Bakou, les Diables n'auront pas droit à un terrain optimal ce mardi...

Décidément, les Diables Rouges ne sont pas vernis. Quelques jours après avoir dû jouer sur un terrain très compliqué à la Dalga Arena de Bakou, il semble que la pelouse du Stade Roi Baudouin ne s'annonce pas idéale.

Selon La Dernière Heure, le terrain du Heysel aurait été mis à rude épreuve par le concert du groupe de metal industriel Rammstein, qui a joué 3 concerts d'affilée les 3, 4 et 5 août au Stade Roi Baudouin. Le gazon a été remplacé mais les nouveaux tapis se décolleraient.

Le Mémorial Van Damme a ensuite eu lieu, et on sait que certaines disciplines peuvent également endommager la pelouse. La Ville de Bruxelles assure qu'il n'en est rien, et que le gazon est désormais en bon état. Tedesco et l'Union Belge aviseront...