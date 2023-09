Hansi Flick dégagé, l'Allemagne sera dirigée par...un ancien coach de Pro League face à la France

L'Allemagne a officialisé hier le renvoi d'Hansi Flick. Ce qui placera notamment Hannes Wolf dans la lumière face à la France.

Déjà fragilisé à l'issue du mondial qatari où l'Allemagne a été éliminée dès la phase de groupe, Hansi Flick n'a pas résisté à la nouvelle défaite de la Mannschaft, 1-4 face au Japon.

Consciente de la gravité de la situation à quelques mois de l'Euro organisé en Allemagne, la fédération a tranché dans le vif. Mais en attendant l'échéance de l'été prochain, il y a une nouvelle rencontre amicale à disputer ce mardi, et pas n'importe laquelle puisque c'est l'Equipe de France qui se dressera sur la route de des Allemands.

Pour ce match, trois hommes assumeront les responsabilités qui incombaient à Flick : Sandro Wagner, Rudi Völler, mais aussi Hannes Wolf. Ce dernier n'est pas un inconnu du football belge puisqu'il a dirigé Genk à 22 reprises entre 2019 et 2020. Il a ensuite rejoint la fédération allemande, s'occupant des U18, des U19 et des U20 avant d'être nommé directeur du développement. Et de jouer les pompiers de service face aux Bleus.