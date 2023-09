Une lourde sanction à prévoir suite aux incidents lors de Genk - Anderlecht

Genk - Anderlecht avait été un match très agité pour l'arbitre Bram Vandriessche. Plus d'une semaine après, l'émotion est encore vive.

Certains matchs commencent sans round d'observation. Cela a été le cas pour Genk - Anderlecht, il y a une semaine. L'expulsion de Christopher Bonsu-Baah dès le quart d'heure avait mis le feu aux poudres, donnant le ton d'une rencontre très nerveuse. Le directeur sportif limbourgeois Dimitri De Condé était même venu en bord terrain expliquer sa façon de penser à l'arbitre Bram Vandriessche.

De Condé a été convoqué par le parquet fédéral pour "comportement verbal et non verbal envers un officiel de match (insultes, menaces, intimidation)". Dans son rapport, relayé par Het Nieuwsblad, Vandriessche révèle la teneur des insultes en question : "Le langage qu'il a utilisé défie toute imagination. Un florilège : Tu es un p*tain de loser, Qu'est-ce que tu fais ici, Tu es une vraie honte, Tu ne seras plus jamais le bienvenu dans ce couloir, p*tain de loser".

Cela s'était poursuivi dans les catacombes du stade avec une explication musclée avec Jan Vertonghen. L'affaire sera traitée le 19 septembre. Le parquet de l'Union Belge demandera alors une sanction exemplaire, pour que cela ne se reproduise plus. Pour autant, Genk ne compte pas se laisser faire.

Les Limbourgeois ont publié un communiqué défendant De Condé : " L'arbitre n'a pas contrôlé ce match, ce qui est la cause ultime de ce qui s'est passé par la suite. En outre, le club conteste le fait que seul De Condé doive répondre de ce qui s'est passé après le match, alors que d'autres personnes ont été impliquées dans l'incident" (le club fait référence à Jan Vertonghen).