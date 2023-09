Débuts avec le Maroc pour ce jeune passé par Anderlecht, un vibrant hommage rendu aux victimes du tremblement de terre

Le Maroc rencontrait le Burkina Faso ce mardi soir à Lens dans le cadre d'une rencontre amicale. Le Maroc s'est imposé sur le score d'un but à 0.

Le Maroc, entraîné par Walid Regragui, s'est imposé grâce à un but d'Azzedine Ounahi à la 36e minute de jeu.

Ismael Saibari, passé par les centres de formation d'Anderlecht et de Genk, a fait ses débuts avec les A du Maroc. Il est monté au jeu à la 66e minute. Selim Amallah (ex-Standard) était titulaire, tandis que Bilal El Khannouss (Genk) est monté au jeu. Dans les cages du Burkina Faso, on retrouvait un certain Hervé Koffi, du Sporting de Charleroi.

Cette rencontre a été marquée par un vibrant hommage rendu aux victimes du tremblement de terre au Maroc, ayant fait plus de 2800 morts selon les dernières estimations.

Les joueurs du Maroc et du Burkina Faso ont ensemble déroulé une banderole où il était écrit : "Tous avec les victimes du séisme”. La sourate Al Fatiha, qui ouvre le Coran, a également été récitée avant le match.

