La drôle de décision de l'Antwerp avant son déplacement à Barcelone

L'Antwerp débutera sa campagne en Ligue des Champions ce mardi face à l'ogre du FC Barcelone. Une rencontre pour laquelle les Anversois seront privés de plusieurs joueurs.

L'un des absents de cette sélection, c'est Jacob Ondrejka. L'ailier suédois, transféré cet été en provenance d'Elfsborg, n'ira pas à Barcelone. Il n'était pas non plus repris face à Westerlo.

Une absence qui interroge, tant le joueur avait fait des débuts intéressants, démarrant en barrage aller face à l'AEK Athènes et étant titulaire lors des 4 premières rencontres de championnat.

En outre, Vines ne sera pas non plus de la partie suite à une erreur administrative. L'Américain loupera l'ensemble de la phase de poules. Engels et Corbanie sont également hors de la sélection.