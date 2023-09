La grosse artillerie du Barça pour défier l'Antwerp ? "Un Anversois sera particulièrement surveillé"

Ce mardi soir, le FC Barcelone reçoit l'Antwerp en poules de Ligue des Champions. Mark Van Bommel doit-il s'attendre à ce que Xavi déploie son artillerie complète ?

Après son absence de la saison dernière, le FC Barcelone fait son retour en poules de Ligue des Champions et affronte le Royal Antwerp, ce mardi soir. En Espagne, la prestation d'un Anversois sera particulièrement surveillée.

"Ils ont forgé leur équipe en réunissant des jeunes joueurs avec des éléments plus âgés qui se relancent. Arthur Vermeeren sera particulièrement surveillé par les Catalans" annonce Marca.

Dans la péninsule ibérique, le jeune milieu de terrain continue de recevoir des éloges. Selon le média sportif, il figure sur la liste des souhaits de Barcelone puisqu'il représente le parfait mélange entre Xavi, Iniesta et Busquets.

Selon AS, l'Antwerp n'a pas bien commencé en Jupiler Pro League et n'est pas un club aussi célèbre que le Club de Bruges ou Anderlecht. Mais il y a aussi de la méfiance pour le Great Old, et Xavi pourrait bien déployer son artillerie lourde. "L'Antwerp semble être l'équipe la plus faible de ce groupe et Barcelone va jouer au complet" conclut le média espagnol. Mark Van Bommel et ses hommes sont prévenus.