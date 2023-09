L'Antwerp a-t-il une chance contre le Barça ? Pas pour cet ancien Diable Rouge...

Ce mardi, l'Antwerp s'apprête à vivre une grande soirée. Le Great Old se déplace en Ligue des Champions face au mythique FC Barcelone.

Dans les colonnes de Sporza, l'ancien Diable Rouge Gert Verheyen évalue les chances de l'Antwerp face au Barça ce mardi soir.

Sans trop de surprises, elles ne sont pas immenses. L'ancien joueur se base sur ses rencontres avec le Barça lors de ses années au Club de Bruges pour tirer le portrait du club espagnol.

"Quand on va là-bas, on a toujours un peu peur. Je parle pour moi : on a toujours peur d'en prendre sept, ou plus. Si, au bout d'une demi-heure, on voit que ce n'est pas si mal, on se dit que ça peut aller. Quand vous jouez contre de telles équipes, dans une soirée comme celle-là, vous dépendez de leur grâce. S'ils ont envie de marquer 6 ou 7 buts, ils le font. S'ils pensent que 2 ou 3 buts, c'est aussi bien, alors on en reste là."

"Pour moi, le fait que l'Antwerp puisse réaliser quelque chose là-bas relève du miracle. Le fait qu'il s'agisse du premier match joue également un rôle." Au moins, c'est clair...