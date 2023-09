Anderlecht y croit : "Bruges a montré ses qualités et ses défauts"

Ce dimanche, Anderlecht reçoit un Club de Bruges qui reste derrière au classement (avec un match de moins), mais devrait bien faire figure de favori. Un gros test, pour des Mauves qui n'ont pas convaincu à Courtrai.

C'est un Bruges frustré par un match nul immérité contre Besiktas qui va arriver ce dimanche au Lotto Park, et il faudra être prêt à l'accueillir. "C'est un adversaire qui a l'expérience des grands tournois et de l'Europe, je crois qu'ils seront à 100%. Et l'ambiance d'un match au sommet leur permettrait d'aller chercher les quelques pourcents manquants si besoin", estime Brian Riemer.

L'entraîneur danois a fait ses devoirs, et sait à quel point le Club a pris l'ascendant sur Anderlecht ces dernières années. La rivalité a tourné en domination : "Nous ne les avons pas battus depuis 15 matchs, et ça dit tout ce qu'il y a à savoir", reconnaît Riemer. "Nous avons beaucoup à prouver, et ce dimanche doit en être l'occasion. Il faut que nous sachions montrer notre visage".

Anderlecht peut-il battre Bruges ?

Cette saison, les adversaires du top réussissent cependant assez bien à Anderlecht, et c'est l'un des points sur lesquels Brian Riemer compte se reposer. "Nous savons que face à l'Union, Genk, Antwerp, tout se joue sur des détails. Quand ils vont dans notre sens, nous gagnons, comme contre l'Antwerp".

Ces détails n'étaient en tout cas clairement pas présent le week-end dernier, contre Courtrai. "Des erreurs individuelles nous ont coûté cher. Nous nous sommes mis en difficulté nous-mêmes, et il faudra effacer ça dimanche", reconnaît le coach du RSCA.

Mais Bruges, de son côté, a aussi montré des failles cette saison. "Contre le Besiktas, je trouve qu'ils ont été bons. Mais ils ont montré leurs qualités, et leurs défauts", souligne Brian Riemer. "C'est une équipe avec d'énormes qualités offensives. Mais ils sont sur 7 matchs sans clean-sheet, ce qui est un souci. Nous sommes conscients de leurs qualités, de leur expérience : c'est l'une des équipes les plus fortes du championnat et un gros défi".