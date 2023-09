Un ancien Brugeois désigne un responsable, et ce n'est pas Deila

Le Club Bruges a concédé un match nul 1-1 contre Besiktas. Selon Gert Verheyen, c'est de leur propre faute, et il met particulièrement en avant les occasions manquées par Igor Thiago.

"Il y a des occasions où vous devez absolument marquer, où vous avez peu d'excuses. Je l'ai trouvé décevant", a déclaré Verheyen à Sporza. "Si vous deviez choisir un attaquant maintenant contre Anderlecht, je mettrais Jutgla."

Casper Nielsen n'a pas non plus été épargné. Sa perte de balle a conduit au but encaissé. "Le problème, c'est qu'il est resté immobile là où il avait récupéré le ballon. Vous devez commencer à courir, et quelque chose se produit. Nielsen a des difficultés. Cela caractérise sa prestation. C'est douloureux de faire match nul à cause de cela dans un match que vous devriez toujours gagner."

Le Club de Bruges voudra se racheter auprès de ses supporters lors du prochain match de Jupiler Pro League. L'adversaire ? Ni plus ni moins que le Sporting d'Anderlecht.