"Tout le monde peut dire que notre match est presque parfait"

Malgré un nouveau partage contre Westerlo et un contenu pauvre, Carl Hoefkens n'est pas mécontent de la prestation du Standard contre les Campinois.

Une première période faible entre les deux équipes et un score plus que logique au repos : 0-0. Ensuite, le Standard a pris les commandes des débats mais n'a que trop rarement mis Sinan Bolat et sa défense en difficulté.

"En première période, on ne gagnait pas les deuxièmes ballons et c'était difficile de trouver des espaces. C'était mieux après la pause, ce qui nous a permis de mettre davantage de pression sur Westerlo. J'ai vu plusieurs bonnes choses, à commencer par le contre-pressing. Je pense qu'on a eu suffisamment d'occasions pour gagner ce match" analyse l'entraîneur Carl Hoefkens.

Les Rouches ont, en tout cas, dominé la deuxième période et auraient peut-être mérité de prendre les trois points... en tout cas si l'on en croit les dires de Carl Hoefkens.

"Si nous avions marqué ce but, je pense que tout le monde aurait pu dire que notre match était presque parfait. Il ne nous a pas manqué grand-chose, comme dans d'autres matchs cette saison. Cela va venir et il n'y a pas d'inquiétude dans le noyau."