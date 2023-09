Les affiches de Pro League ce dimanche

Ce dimanche s'annonce palpitant pour les amateurs de football belge, avec une série de matchs de haut niveau au programme.

Genk - Saint-Trond (13h30)

En ouverture de cette journée de championnat, Genk accueille Saint-Trond à 13h30. Genk a récemment décroché un bon match nul contre la Fiorentina en Conference League, et en championnat, ils se trouvent actuellement à la 6e place, à seulement 3 points du leader. Saint-Trond est également à égalité de points, mais a joué un match de plus. Ce duel sera donc crucial pour les deux équipes qui cherchent à se démarquer en tête du classement.

Cercle de Bruges - Union Saint-Gilloise (16h)

À 16h, le Cercle de Bruges, qui réalise une belle surprise en se classant 4e en ce début de championnat, affronte l'Union Saint-Gilloise. L'ancien joueur du Standard, Hugo Siquet, brille dans les rangs du Cercle. De son côté, l'Union a du mal à retrouver le rythme de la saison précédente, mais il ne faut pas sous-estimer cette équipe qui peut surprendre à tout moment.

Anderlecht - Club de Bruges (18h30)

Le choc de la journée aura lieu à 18h30 avec la rencontre entre Anderlecht et le Club de Bruges. Les deux équipes occupent actuellement les 2e et 3e places du classement. Anderlecht n'a qu'un point d'avance sur Bruges, mais ils ont joué un match de plus. Le Club de Bruges a également eu une charge de travail supplémentaire en jouant en Conference League ce jeudi, ce qui pourrait influencer le rythme du match. Cette confrontation s'annonce intense et déjà décisive pour la course au titre.

La Gantoise - Eupen (19h15)

Enfin, à 19h15, La Gantoise, actuellement en tête du classement, accueille Eupen. Malgré un match nul en Conference League, La Gantoise est en grande forme en championnat et voudra conserver sa position de leader. De l'autre côté, Eupen se trouve dans le ventre mou du classement avec 3 victoires en 7 matchs. La Gantoise partira favorite dans cette confrontation contre une équipe d'Eupen en difficulté.