Les dessous du nouveau contrat de Riemer à Anderlecht

Brian Riemer a signé un nouveau contrat à Anderlecht la semaine dernière. Cependant, il ne sera pas l'un des plus gros salaires de la Pro League.

Le premier contrat signé par Brian Riemer au RSC Anderlecht n'était pas mirobolant en termes de salaire, mais son extension qui le lie au club jusqu'en 2026 ne l'est pas non plus.

Selon Het Laatste Nieuws, bien que des primes soient prévues, Riemer continue de gagner beaucoup moins que Deila, Van Bommel, Vanhaezebrouck, Vrancken ou encore Brys.

Anderlecht reste donc dans ses limites financières au niveau salarial et ne prend aucun risque en cas d'un éventuel licenciement anticipé de l'entraîneur. Le Danois n'empochera donc pas des millions s'il venait à recevoir son C4, ce qui limitera les conséquences pour le club.

Le club attend maintenant avec impatience la prolongation du contrat du CEO Sports Jesper Fredberg. Comme Riemer, il a signé un contrat jusqu'en juin 2024 à son arrivée au Lotto Park.

Les négociations sur un nouveau contrat avec lui aussi sont en cours depuis un certain temps, mais contrairement à son compatriote, un accord n'a pas encore été trouvé.