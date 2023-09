Chercher Djenepo et attendre un miracle ? Il en faudra bien plus que ça pour le Standard

Vendredi contre Westerlo, les médians liégeois ont très souvent cherché Moussa Djenepo sur le côté gauche, comme s'il lui était demandé de faire la différence, seul.

Nouvelle contre-performance pour le Standard vendredi, qui a partagé l'enjeu contre la lanterne rouge Westerlo au terme d'un match qui ne restera certainement pas dans les annales.

Depuis le début de saison, il y a du mieux dans le jeu liégeois. Les joueurs offensifs se trouvent un petit peu mieux, la qualité dans le noyau a été revue à la hausse et les attentes sont désormais plus élevées autour de la bande à Carl Hoefkens.

Mais pour la première à domicile de ce Standard 2.0, les améliorations vues la semaine précédente à Eupen n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Ce fut solide défensivement comme c'est le cas depuis la première journée, mais Sinan Bolat n'a pratiquement jamais été mis en danger.

Non, Djenepo ne pourra pas tout faire tout seul

Et c'est un petit peu l'impression que ça donne. Souvent, très souvent même, des milieux de terrain en manque d'idées ont cherché à trouver Moussa Djenepo, coûte que coûte.

On sait que le Malien a cette qualité technique pour faire la différence sur les premiers mètres, mais le jeu du Standard est devenu bien trop stéréotypé et l'ancien de Southampton a peiné à passer ses opposants, attendu au tournant par toute la défense de Westerlo.

Dans les prochaines semaines, Djenepo pourrait effectivement (re)devenir le facteur X du Standard, celui capable de faire la différence en un passement de jambes et de renverser un match en quelques secondes. Mais pour cela, les Rouches doivent jouer plus "naturellement" et arrêter d'alerter en permanence leur numéro 19.

Comme c'est aussi un petit peu le cas du côté du Lotto Park d'Anderlecht, le Standard manque de mouvements et de solutions dans le dernier tiers du terrain. Les phases sont répétées, sans variation car sans autre solution, facile pour une défense d'un calibre professionnel.

Le Standard devra une nouvelle fois répondre ce week-end à Louvain, mais une plus grande variation des actions sera plus que nécessaire pour permettre aux offensifs du club principautaire de marquer le match de leur empreinte.