Un nouveau Brugeois chez les Diables ? "Ce n'est pas impossible"

Kyriani Sabbe a commencé très fort sous les couleurs du FC Bruges. A un poste où la Belgique manque de concurrence, le jeune arrière droit a un beau coup à jouer.

Pour sa première saison dans le monde professionnel, Kyriani Sabbe s'en sort très bien. Le jeune joueur (18 ans) a pris part à presque chaque match, que ça soit dans la peau d'un titulaire ou en sortant du banc.

L'ancien Diable Rouge Franky Van Der Elst a cependant repéré les limites physiques de l'arrière droit, notamment contre Besiktas. "C'est un très bon joueur. Sa qualité de passe est très bonne, de centre également. Son centre de gravité très bas lui permet de ne pas souvent perdre le ballon et d'être un joueur difficile à concurrencer."

A un poste où la Belgique manque souvent de concurrence, Kyriani Sabbe a potentiellement un joli coup à jouer. "Il doit devenir plus rapide et plus costaud. Contre La Gantoise, il a eu des problèmes avec Archie Brown. Dans l'équipe nationale à court terme ? Progresser dans ces aspects sera nécessaire. Mais si 3 ans est toujours considéré comme le court terme, je pense que l'on peut répondre positivement" a conclu Franky Van Der Elst dans les colonnes de Het Nieuwsblad.