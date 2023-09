Victor Osimhen et le Napoli devant la justice

L'ancien de Charleroi pourrait attaquer son propre club en justice. Les faits portent sur une vidéo postée par le club sur les réseaux sociaux.

Scène totale dingue mardi soir en Serie A : l'agent de Victor Osimhen, Roberto Calenda, a publié un message parlant d'attaquer le Napoli en justice. Cette menace est tombée après avoir vu une vidéo postée par le club sur les réseaux sociaux.

Dans celle-ci, le club remontrait le penalty loupé du Nigérian en se moquant légèrement de lui avec l'audio de la vidéo. "Une vidéo qui se moque de Victor a été rendue publique, avant d'être tardivement supprimée. Un fait grave qui provoque un dommage sérieux au joueur et qui s'ajoute au traitement que le garçon subit ces derniers temps, entre procès médiatiques et fake news. Nous nous réservons la possibilité d'entreprendre des actions légales et toute action utile pour protéger Victor Osimhen", a-t-il publié sur Twitter.

Cette crise sera-t-elle trop lourde que pour être oubliée ? Reste à voir si les avocats du joueur iront vraiment jusqu'en justice pour cet acte.