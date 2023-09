Bruges aurait dû faire mieux

La rencontre entre Bruges et Genk promettait un beau spectacle. Au final, les deux équipes ont joué chacune leur mi-temps et se partagent le résultat.

Le match entre le Club de Bruges et Genk a offert une confrontation électrisante entre deux équipes désireuses de remporter le match. Pour ce duel tant attendu, Thiago était aligné et jouissait de la confiance de son entraîneur. L'ancien brugeois Noa Lang a eu l'honneur de donner le coup d'envoi.

Une première mi-temps à l'avantage de Genk

La rencontre a connu un début mouvementé, marqué par une blessure précoce de Sabbe à la 9e minute. Durant la première mi-temps, Genk a affiché sa domination, notamment grâce à un Fadera en pleine ascension sur côté gauche. Les Limbourgeois ont multiplié les tentatives, et à la 45e minute, Bilal El Khannous a ouvert le score après une superbe percée de Munoz. Genk a ainsi pris l'avantage à juste titre à la mi-temps.

Le réveil brugeois

Au retour des vestiaires, Genk a continué sur sa lancée, affichant une détermination sans faille. De son côté, Thiago du Club de Bruges semblait en difficulté, ce qui a entravé la progression offensive de son équipe. La deuxième mi-temps a aussi été marquée par la blessure du capitaine de Genk, Heynen, à la 66e minute.

C'est alors que Bruges a réagi de manière spectaculaire. Vanaken a inscrit un magnifique but de la tête sur un centre de De Cuyper, ramenant ainsi son équipe dans la partie. Ce but a réveillé Bruges, qui a intensifié ses efforts offensifs. La sortie de Jutgla du banc de touche a apporté un souffle nouveau et consolidé la confiance de l'équipe brugeoise.

Le match s'est finalement conclu sur un score de 1-1, avec deux équipes qui semblaient avoir chacune leur propre mi-temps de domination. Le Club de Bruges se retrouve à égalité de points avec Anderlecht, ce score bénéficie à la Gantoise.