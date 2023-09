Ronny Deila allumé par l'un de ses anciens joueurs au Standard

Ronny Deila est passé du Standard au Club de Bruges cet été. L'entraîneur norvégien aura réalisé de bons résultats chez les Rouches et semblait apprécié par ses joueurs. Enfin, peut-être pas tous...

C'est le cas d'Alexandro Calut, qui garde une dent contre Deila. Le jeune latéral n'a presque jamais reçu de temps de jeu sous ses ordres la saison dernière.

Dans une interview accordée à SudInfo, le joueur désormais prêté à OHL a décidé de règle ses comptes avec Deila. "J'ai vite senti que Deila avait un souci avec moi. Il disait que j'étais arrogant, que je ne voulais plus rien savoir et que je me la pétais, alors que j'étais le seuil à me rendre à l'entraînement en Golf."

"Lorsqu'il m'a renvoyé chez les U23, Deila m'a demandé de lui remettre un plan, avec les raisons pour lesquelles, selon lui, je défendais si mal, et comment j'allais m'y prendre pour revenir en équipe première. Comme si on était à l'école... C'était tellement ridicule."

Malheureusement pour lui, Calut ne pourra pas participer aux retrouvailles avec le Standard ce samedi. Il récupère actuellement d'une blessure aux ligaments du genou.