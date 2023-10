Avant Liverpool, l'Union Saint-Gilloise a fait la fête à l'anglaise !

Quel signe fort ! À quelques jours de son déplacement de gala à Anfield, l'Union Saint-Gilloise a marqué trois buts... anglais.

Ross Sykes, présent dans le onze de l'Union Saint-Gilloise pour la première fois de la saison, a envoyé un message à Alexander Blessin : le natif de Burnley s'est offert un doublé à quelques jours d'un match où la présence sur phases arrêtés pourrait être décisive.

"Si c'est mon premier doublé ? Non, c'est le troisième de ma carrière", rigolait Sykes après la rencontre. "Je connais donc bien cette sensation". Avec Accrington Stanley, Ross Sykes inscrivait en effet un doublé contre Walsall (2019) et Crewe Alexandra (2022), en League One. Mais celui-ci est clairement le plus important de sa jeune carrière.

Liverpool-Union, un match à part

"J'ai eu une blessure en préparation avant la saison, je suis content de faire mon retour. Ces buts sur phase arrêtées, c'est aussi parce que nous avons tellement de qualité dans l'équipe pour donner les ballons", souligne encore Ross Sykes. Désormais, l'Union peut se focaliser sur le déplacement à Liverpool. Un match spécial pour tout le monde, mais en particulier pour les Anglais du groupe.

"Je suis natif de la région (Burnley est à 1h de route de Liverpool, nda), donc c'est spécial pour moi. J'aurai des amis et de la famille dans le stade", se réjouit Sykes. "Avec Accrington, nous n'avions jamais eu l'occasion de nous déplacer dans un stade légendaire de ce genre. J'ai fort hâte".

Malheureusement pour le solide défenseur, il y a de fortes chances pour que jeudi, Alexander Blessin opte pour Koki Machida et Kevin MacAllister aux côtés de Burgess. Mais la prestation de Ross Sykes ce dimanche a peut-être créé un dilemme (positif) pour l'entraîneur de l'Union.