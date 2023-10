Sergio Conceicao fait des siennes et sous-entend clairement que le Barça était avantagé par l'arbitrage !

L'entraîneur de Porto, Sergio Conceicao, a clairement exprimé son mécontentement envers l'arbitre anglais Anthony Taylor lors de la conférence de presse, laissant transparaître son insatisfaction.

Lors de leur affrontement tendu contre Barcelone au stade Do Dragao, Porto a été battu 0-1, subissant ainsi leur première défaite en Europe cette saison. Après le match, l'entraîneur de Porto, Sergio Conceiçao, a partagé ses impressions en conférence de presse.

Déception malgré une performance solide

Sergio Conceiçao a quitté le match avec un mélange de fierté et de frustration. Bien que son équipe ait créé des opportunités, elles n'ont pas réussi à être converties en buts. Il a souligné que la concentration constante était essentielle et a regretté le but encaissé juste avant la mi-temps.

Manque de concrétisation et préparation pour l'avenir

Interrogé sur le manque de buts en attaque, Conceiçao a admis que la compétition européenne exigeait un niveau de réussite élevé. Porto devra se préparer pour les prochains défis, notamment le match contre l'Antwerp.

Réaction franche à l'arbitrage

Interrogé sur l'arbitrage d'Anthony Taylor, Conceiçao a répondu franchement en exprimant sa frustration : "Nous avons joué contre "plus qu'une équipe" (mes que un club, le slogan du Barça, nda)...". Des propos forts qui ne surprendront pas ceux connaissant le caractère du Portugais...