Le superbe hommage...prémonitoire rendu par Thierry Henry à Eden Hazard

C'est désormais officiel : Eden Hazard a annonce sa retraite professionnelle. Les souvenirs ressurgissent, les hommages de personnalités du football affluent.

Thierry Henry a côtoyé Eden Hazard lors de son passage chez les Diables Rouges. Ce mardi matin, l'ancien entraîneur adjoint de l'équipe nationale a été interviewé par L'Equipe.

Avant même l'annonce de la retraite d'Hazard, l'ancien attaquant des Bleus lui a rendu un vibrant hommage, aux airs forcément prémonitoires. Ou alors savait-il que l'ancien numéro 10 des Diables allait bientôt annoncer la nouvelle.

"Le joueur que j’ai préféré regarder jouer, ces dernières années, c’est Eden Hazard. C’était… Waouh !", s'extasie Henry. "Mais c’est un joueur d’instinct ! Il faut simplement leur donner des directives de zones où ils vont recevoir le ballon et ils pourront s’exprimer. Dans la structure, il fait ce qu’il veut."

Comme beaucoup d'observateurs, Henry a été de maintes fois ébloui par l'immense talent du Brainois, souvent laissé libre sur un terrain pour qu'il puisse s'exprimer. "Combien de fois ça m’est arrivé, sur le banc, de me dire : 'Mais qu’est-ce qu’il fait ? Oh Bravo !' Même moi j’ai mis des buts où j’ai entendu mon coach me crier : "Ne tire pas ! Ouais, bien joué !' Donc tu donnes des directives, mais l’instinct, tu ne le contrôles pas."

Un témoignage qui en dit long sur le joueur hors-normes qu'était Eden Hazard.