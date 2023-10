"Il n'était pas le meilleur joueur, mais..."

Arthur Vermeeren a été sélectionné pour les Diables Rouges. Ce milieu de terrain talentueux n'a que 18 ans et Filip Smolders, qui avait Vermeeren sous sa tutelle en équipes de jeunes, a parlé du tout nouveau Diable Rouge.

''J'ai travaillé un moment avec Matz Sels et Wout Faes. Arthur est le troisième dans la liste à atteindre le plus haut niveau, du moins en Belgique'', a déclaré Filip Smolders, l'ancien entraîneur de Vermeeren chez les U8 du Lierse, à Gazet van Antwerpen. ''Il n'était peut-être pas le meilleur joueur que j'ai jamais entraîné, mais indiscutablement le plus intelligent et le plus complet'', a ajouté Smolders, soulignant ce qui rend Vermeeren particulièrement spécial.

''Cette passe décisive pour Balikwisha en Ligue des champions est un geste qu'il faisait déjà à l'époque'', a ajouté Smolders, reconnaissant le style de jeu de Vermeeren.

Cette saison, Vermeeren a déjà disputé 10 matchs de Jupiler Pro League pour le Royal Antwerp FC, marquant un but et délivrant deux passes décisives.