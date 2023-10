Nouveau problème pour Noa Lang

La blessure de Noa Lang (ancien du Club Bruges) pourrait être plus grave que prévu. Rien n'est encore certain quant à la participation de l'attaquant du PSV lors de la reprise de l'Eredivisie.

Lang s'est blessé le week-end dernier contre Sparta Rotterdam (0-4) avec une blessure aux ischio-jambiers. Dimanche soir, il est devenu clair que l'ailier ne se rendrait pas en équipe nationale des Pays-Bas pour les matches de qualification à l'Euro contre la France et la Grèce. L'Eindhovens Dagblad rapporte que Lang recevra du repos de la part du PSV. Pendant cette période de repos, on examinera comment la blessure évolue.

Il n'est pas encore certain que Lang sera de retour la semaine prochaine jeudi, lorsque la plupart des internationaux réintégreront l'équipe. Sa présence n'est "pas garantie" et n'est "pas exclue" non plus. Le PSV reprend le championnat le 21 octobre contre Fortuna Sittard.

Trois jours plus tard, le match crucial de la Ligue des champions contre le RC Lens est prévu. Avec un point en deux matchs, une victoire en France est nécessaire pour que les Eindhovenaren conservent une chance de se qualifier pour la phase suivante de la compétition.