Il quitte l'Antwerp et ne boude pas son plaisir

Calvin Stengs (anciennement au Royal Antwerp FC) se sent bien à Feyenoord. Le milieu offensif, qui est de retour dans l'équipe nationale néerlandaise pour la première fois depuis le début de 2021, a des éloges pour l'entraîneur Arne Slot.

Stengs a rejoint Feyenoord cet été en provenance de l'Antwerp. Dès le début, il a ressenti la confiance de Slot. "Arne est sans aucun doute un passionné du métier, dans le bon sens du terme. Sa préparation méticuleuse et ses explications très claires sur la manière dont il veut jouer font de lui un excellent entraîneur. Il demande un travail acharné, et la qualité émerge naturellement", a déclaré Stengs au journal De Telegraaf.

Le départ de Stengs de l'Antwerp a été difficile pour lui. "Arne Slot m'a appelé, a expliqué comment il voulait jouer et quel rôle il avait en tête pour moi. Ce n'est pas que je ne sentais pas la confiance à l'Antwerp, mais celle-ci était vraiment au-delà du niveau ici", a-t-il expliqué. "La place directe en Ligue des champions que Feyenoord avait et qu'Antwerp n'avait pas a également joué un rôle. Si l'on est honnête, Feyenoord est également le plus grand club des deux, avec un stade magnifique, De Kuip. Je suis content de mon choix, aidé aussi par mon beau-père (Frank de Boer, ndlr)."

Il a trouvé difficile d'annoncer sa décision à l'entraîneur d'Antwerp, Mark van Bommel, et au directeur technique, Marc Overmars. "L'entraîneur (Van Bommel, ndlr) m'a aussi félicité pour ma convocation en équipe nationale. Après une saison où nous avons remporté le doublé, dire au revoir avec le cœur lourd a été vraiment difficile pour moi. Cela m'a touché, car je suis un garçon gentil et doux, et il m'est difficile de décevoir les gens. Mais parfois, c'est nécessaire, car cela se produit aussi dans l'autre sens."