Coup de pouce pour les Diables ? "Cela pourrait avoir un impact"

La Belgique accueille la Suède ce lundi dans le cadre des éliminatoires pour le prochain Euro. Si les Diables sont déjà assurés d'être qualifiés, la situation de la Suède est bien plus délicate.

Troisième de son groupe de qualifications, la Suède aura également un oeil sur la rencontre entre l'Autriche et l'Azerbaïdjan. L'équation est simple : si l'Autriche gagne lundi, elle sera qualifiée pour l'Euro, et mettra dans le même temps la Suède hors de la course pour la seconde place.

Les Suédois seront d'ailleurs au courant du résultat de ce match...avant de rentrer sur le terrain du Stade Roi Baudouin, puisqu'il commence à 18h et que la rencontre face à la Belgique est prévue à 20h45.

En conférence de presse, dans des propos relayés par l'agence Belga, le sélectionneur de la Suède Janne Andersson a admis que le résultat du match Azerbaidjan - Autriche "pourrait avoir un impact sur leur prestation" face à la Belgique.

"J'espère cependant que les joueurs seront fiers de porter le maillot suédois et de représenter leur pays. Si le résultat est positif en Azerbaïdjan, tant mieux pour nous. Dans le cas contraire, nous pourrons dire que nous avons tout donné contre deux bonnes équipes que sont la Belgique et l'Autriche."

Andersson s'est pourtant montré "optimiste" avant d'affronter les Diables Rouges. "Nous pensons pouvoir faire un bon match. Nous sommes aussi conscients que ce ne sera pas simple face à une très bonne équipe belge. (Un relâchement de leur côté ?) Je ne m'attends pas du tout à ce scénario."