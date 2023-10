Le football reprend ses droits à Bruxelles, quatre jours plus tard : "Pas tout à fait à l'aise"

Ce vendredi, l'Union accueille Eupen pour lancer la onzième journée de Jupiler Pro League. Il s'agit du premier match à Bruxelles depuis l'attentat de lundi avant Belgique-Suède.

Début de la onzième journée de Jupiler Pro League ce vendredi soir, entre l'Union et l'AS Eupen. Une première rencontre dans la région bruxelloise depuis lundi et l'attentat qui a fait deux victimes suédoises avant la rencontre de qualification des Diables pour l'Euro 2024.

En conférence de presse, Florian Kohfeldt, l'entraîneur allemand des Pandas, s'est exprimé sur ce contexte particulier. "Le club était en contact avec la Pro League toute la semaine et nous en avons parlé à l'équipe. Je ne me sens pas tout à fait à l'aise de jouer ce match, mais on nous a confirmé que la sécurité serait au rendez-vous. On doit donc faire abstraction du contexte et nous concentrer sur cette rencontre."

Eupen, qui sort d'une série de cinq défaites consécutives, se rend chez un leader qui veut creuser l'écart sur le rival du Sporting avant le Clasico de dimanche, fin d'après-midi. "La trêve internationale nous a fait du bien, tout le monde avait dépassé ses limites. J'ai le sentiment que je peux, à nouveau, réaliser des changements tactiques pendant le match. C'est important" a conclu Florian Kohfeldt.