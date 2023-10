"Un match comme les autres ? Tout le monde connaît cette rivalité, c'est le plus grand match en Belgique"

Si le Standard a retrouvé du poil de la bête et s'est rapproché du top 6, Carl Hoefkens ne veut pas s'enflammer. L'entraîneur du club principautaire reconnaît la dimension que représente un Clasico, et ne veut pas laisser filer une troisième victoire de rang.

Ce dimanche, Carl Hoefkens vivra son premier Clasico sur le banc du Standard, contre le Sporting d'Anderlecht. Avant la trêve internationale, les Rouches ont réalisé un 10/12 et sont bien décidés à poursuivre sur cette lancée, même contre le dauphin de l'Union au classement.

"Bien sûr, on sent une excitation. Pour les joueurs et tout le monde dans le groupe, c’est un vrai défi. On n’a pas perdu depuis six matchs, on vient de faire 10/12. On est prêts, mais c’est important de ne pas vouloir faire autre chose sur le terrain que ce qu'on sait faire."

Si d'autres entraîneurs préfèrent parfois parler de "matchs comme les autres", Carl Hoefkens insiste sur la dimension historique de cette rencontre. L'entraîneur du Standard sait que cette joute est toujours spéciale, surtout à Sclessin.

© photonews

"Ce n’est pas un match comme les autres, c’est un cliché. C’est un match avec de l’adrénaline, un match spécial. Sclessin sera un enfer, comme chaque match cette saison. Tout le monde connait cette rivalité. C’est le plus gros match en Belgique. Ce sera un match spécial, mais on doit faire la même chose dans notre football."

En début de saison, le T1 liégeois a toujours rapporté que l'ambiance dans le groupe était optimale, même quand les résultats ne suivaient pas. Maintenant que le Standard a retrouvé du poil de la bête, on pourrait croire que le groupe a pris davantage de confiance. Chose qu'Hoefkens veut éviter.

"Non, l’ambiance n’a pas changé. Je ne veux pas que les joueurs aient plus de confiance, qu’ils pensent être arrivés. C’était toujours le problème du Standard par le passé. Ils jouaient des grands matchs mais manquaient de régularité. C’est un vrai défi pour cette saison, on doit jouer match par match et être professionnels dans tous les aspects."