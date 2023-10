Brian Riemer va découvrir Sclessin : "Le plus grand match en Belgique"

Brian Riemer n'a pas encore coaché du côté de Sclessin, et a hâte de découvrir une telle ambiance. Il a également analysé le Standard, qu'il sait en forme.

Le Clasico de ce dimanche ne sera pas un match entre deux équipes jouant le podium - pas encore ? - mais le Standard n'est certainement pas aussi loin du RSC Anderlecht que le suggère le classement. "C'est une équipe en forme, leur victoire face à Bruges était quelque chose d'important. On verra quelle est leur approche, mais en termes de confiance, ils seront là", estime Brian Riemer.

"Nous avons vraiment hâte, car c'est le plus gros match possible en Belgique. J'ai connu des Copenhague-Brondby très tôt dans ma carrière de coach. L'ambiance y est folle. Les joueurs vivent pour ce genre de match", assure l'entraîneur danois, qui a hâte de découvrir Sclessin. "Si vous n'aimez pas ça, vous ne devriez pas être coach. C'est un privilège, pas quelque chose de négatif".

Le Standard, une équipe physique

Mais à quoi s'attend Riemer dans l'enfer de Sclessin ? "C'est une équipe physique, qui aime aller au duel. Sous Deila, c'était un peu différent, ils aimaient un peu plus le ballon ; ici, je ne vois pas forcément une équipe qui aime la possession mais qui va se projeter, plus directe", analyse-t-il.

© photonews

"Nous devons nous préparer pour ce style. Oui, leurs transferts ont changé les choses, mais je dirais aussi qu'ils ont trouvé leur style et que ça les aide", estime Brian Riemer. "Nous devrons être présents au duel, aux seconds ballons, être préparés au rythme qu'ils mettront. Savoir alterner phases de possession et phases plus directes".

Brian Riemer ne veut donc pas d'une possession stérile, citant un exemple frappant : "Prenez le Danemark face à Saint-Marin. Ils ont eu 82% de possession de balle, mais 7 frappes au but. Il faut trouver un équilibre", pointe-t-il. "Et nos joueurs clefs vont devoir être au rendez-vous. C'est dans ces matchs qu'on les attendra. Thorgan, Kasper, Mats Rits, on sait ce qu'ils peuvent amener, et espérons qu'ils le fassent".