"C'est déjà fait": quand Johan Bakayoko en dit un peu trop à l'interview

Auteur d'une prestation remarquable avec le PSV, samedi, Johan Bakayoko a été un peu trop bavard en interview après la rencontre.

Leader d'EreDivisie avec 27 points sur 27, le PSV carbure depuis le début de saison. Le club d'Eindhoven a d'ailleurs confirmé, samedi, en dominant le Fortuna Sittard (3-1).

Avec un excellent Johan Bakayoko qui a d'abord servi Guus Til sur l'ouverture du score, avant de planter le troisième et dernier but du PSV. Le jeune Diable Rouge en est à deux buts et trois assists après neuf rencontres de championnat.

Après la rencontre, Johan Bakayoko s'est laissé aller à quelques confidences au micro d'ESPN. Le journaliste lui a demandé s'il pensait à prolonger son contrat (qui court jusqu'en 2026) avec le PSV. "C'est déjà fait", a répondu le jeune Belge. "Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai signé, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. J'expliquerai ça une autre fois."

Le journaliste lui a alors demandé si son contrat expirait toujours en 2026, mais s'il gagnait désormais mieux sa vie. "Certainement", lui a répondu Johan Bakayoko avec le sourire.