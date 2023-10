La renaissance d'un ancien du Standard : "Tous dans la même direction"

Felipe Avenatti en a vu de toutes les couleurs cette saison. Le nouveau coach de Courtrai, Glen De Boeck, semblait même ne pas compter sur lui. Mais contre Bruges, l'Uruguayen était capitaine.

Felipe Avenatti était le capitaine du KV Courtrai lors du dernier match contre le Club Bruges en l'absence de Kadri. L'attaquant s'est entretenu avec Het Nieuwsblad à propos du nouvel entraîneur Glen De Boeck.

Dans le passé, Avenatti et De Boeck ont eu des désaccords. "Le passé est derrière nous. J'ai eu une bonne conversation avec l'entraîneur. Nous avons un objectif commun : nous investir à 100% pour le KV Courtrai. De Boeck et moi nous sommes compris et nous ferons tout notre possible pour aider le KVK."

Avenatti se réjouit de l'arrivée de De Boeck. Tout le monde va dans la même direction. "Je suis satisfait de notre relation actuelle. Contre le Club Bruges, par exemple, j'ai dû beaucoup défendre, mais je le fais avec plaisir. Chacun doit apporter sa contribution à l'équipe."