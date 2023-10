En Europa League, l'Union redoute particulièrement le frère d'un joueur bien connu des supporters d'Anderlecht

Alexander Blessin s'est exprimé face à la presse à la veille de la rencontre d'Europa League face au LASK Linz. L'un des noms évoqués évoque quelques souvenirs aux suiveurs d'Anderlecht.

Ce jeudi, l'Union Saint-Gilloise dispute sur papier le match le plus abordable de sa phase de groupe face aux Autrichiens de Lask Linz. Mais Alexander Blessin préfère prévenir : "Il faut faire attention. Ce club voulait être au top, franchir un palier après une bonne saison et chasser dans la cour de Red Bull Salzburg et Sturm Graz, ce qu’ils font. Ils arrivent avec une certaine confiance et on sait que ce sera un gros combat" déclare-il en conférence de presse, dans des propos relayés par la Dernière Heure.

Au moment d'évoquer les points forts adverses, il cite Zulj, plus précisément Robert Zulj, le frère de l'ancien flop anderlechtois Peter Zulj : "Un joueur clé" selon Blessin.

Après sept ans en Allemagne et une aventure exotique aux Emirats, Robert est revenu en Autriche en 2022, il est aujourd'hui capitaine du Lask et affiche une certaine efficacité offensive avec 5 buts et 3 assists en 11 matchs de Bundesliga autrichienne. Espérons pour l'Union Saint-Gilloise que la pelouse du Lotto Park lui convienne autant qu'à son frère.