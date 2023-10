Bévue fatale pour Arthur Vermeeren, ses coéquipiers viennent à sa rescousse

L'Antwerp a vécu une très dure soirée de Ligue des Champions. Face au FC Porto, le Great Old s'est sèchement incliné sur le score d'1 but à 4.

L'Antwerp pensait avoir fait le plus dur en rentrant avec cette avance d'un but aux vestiaires. Tout a ensuite volé en éclats. Dès le début de la seconde période, Arthur Vermeeren a perdu un ballon. Le FC Porto ne s'est pas fait prier et a égalisé, avant de marquer trois buts supplémentaires.

Son coach Mark van Bommel a tenu à ne pas le blâmer. "Et voilà que notre meilleur joueur de ces derniers mois commet une erreur moins d'une minute après la mi-temps... C'est une première pour lui. Cela va lui apporter de l'expérience. Il reconnaîtra ce genre de situation à l'avenir. Cela ne lui arrivera pas une deuxième fois. Les prochains jours, il sera insupportable, croyez-moi. C'est son tempérament. Je lui parlerai, mais je ne dois pas aller lui dire qu'il s'est trompé. Arthur a eu une année fantastique. C'est un talent qui s'autorégule, tant au niveau du corps que des situations de jeu. Je ne peux pas lui apprendre cela."

Toby Alderweireld regrettait cette erreur. "A ce moment-là, on sentait que le match nous échappait. Ce sont des erreurs qui se paient cash à ce niveau. C'est peut-être un autre élément de ce manque d'expérience. Et c'est très regrettable", a-t-il expliqué dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Jelle Bataille ne voulait pas non plus jeter la pierre à son jeune coéquipier. "Il produit le meilleur depuis des semaines. Il s'en veut aussi beaucoup, mais il n'a pas à s'en vouloir. Tout le monde fait des erreurs et il est encore jeune."