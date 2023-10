Après une saison totalement blanche, un ancien cadre de D1A est proche d'un retour

Björn Engels n'a plus foulé les terrains depuis février 2022. Plus d'un an et demi d'absence pour le défenseur de l'Antwerp, qui a pris place sur le banc en Champions League.

Björn Engels (29 ans) a perdu plus d'une saison de sa carrière, n'ayant pas joué une seule minute lors de la saison 2022-2023 en raison d'une blessure au tendon d'Achille. Heureusement pour l'ancien du Club de Bruges, le bout du tunnel est proche : Engels était sur le banc pour Antwerp-Porto, et ses premières minutes semblent pour bientôt. "Nous avons inclus Björn dans la sélection en Champions League en récompense de son travail acharné et de sa persévérance. Mais tout d'abord, nous devons nous assurer qu'il garde la forme", prévient Mark Van Bommel. "Nous surveillons cela en permanence. Puis, il doit récupérer du rythme et nous lui laisserons le temps pour ça". L'idéal serait donc un match amical pour Björn Engels. "Ce serait la meilleure chose à faire, mais avec des matchs tous les trois jours, c'est difficile à planifier", regrette Van Bommel.





