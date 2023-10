Le Beerschot ne lui fait pas peur : Ronny Deila fait fortement tourner son effectif pour la Croky Cup

Déplacement piégeux pour le Club. Ronny Deila se passe pourtant de Spileers, Buchanan, Nielsen et Jutgla.

Entre le championnat, la Conference League et désormais la Coupe de Belgique, la saison du Club de Bruges est déjà bien chargée. Dans cette nouvelle compétition qui entre dans le calendrier des clubs professionnels, les Blauw & Zwart n'ont pas eu un tirage au sort aisé et ont hérité d'un déplacement piégeux, au Beerschot.

Pourtant, Ronny Deila semble confiant. En tout cas, l'entraîneur norvégien ressent le besoin de faire tourner son effectif, puisque Spileers, Buchanan, Nielsen et Jutgla ne sont pas repris. Cela permet à Boyata, Skoras, Odoi et Barbera d'être sélectionnés. Bursik, Talbi et Sabbe sont toujours blessés.