Meux s'apprête à croiser le fer avec l'Union : "Une récompense de notre travail"

Ce mercredi en 16e de finale de Coupe de Belgique, le RFC Meux (D2 ACFF) se déplacera au Stade Joseph Marien pour affronter l'Union Saint-Gilloise. En marge de ce grand rendez-vous pour Meux, nous avons rencontré Gauthier Baudoin, milieu de terrain du club namurois.

Quelle a été la réaction du groupe lorsque vous avez appris que vous alliez jouer contre l’Union ? Où et comment l’avez-vous appris ?

“Je travaille comme kiné-ostéopathe, et j’étais en consultation avec un patient. Je lui ai demandé si je pouvais mettre le tirage au sort en direct. Les réactions ont directement afflué sur notre groupe. Ce qui était comique, c’est qu’il restait Saint-Trond - contre qui on est tombés l’année passée - , et l’Union. On voulait vraiment que ce soit l'Union, pour vivre une nouvelle aventure.

Tout le monde était super content du tirage. L’Union faisait partie des équipes qu’on voulait vraiment tirer, avec le Standard, Anderlecht ou Bruges.”

Comment se prépare-t-on mentalement pour un tel match ? Est-ce que vous en avez parlé entre vous ces derniers jours ? A quel point c’est dur de ne pas y penser ?

“Le coach comme l’équipe restent assez focalisés sur le championnat. Ce match est plus vu comme une récompense du travail effectué. On pense évidemment à ce match, mais le plus important pour nous reste le championnat. Ce soir (lundi), on en parlera à l’entraînement et on va évidemment préparer ce match.”

Est-ce que tu as un peu suivi les derniers résultats de l’Union ? Qu’est ce que tu penses de cette équipe, qui était encore dans les divisions inférieures il y a quelques années ?

“Je ne regarde pas spécialement beaucoup de matchs à la télévision, mais je trouve que c’est un club qui est bien géré, au niveau des transferts par exemple. Tout le monde était un peu surpris quand ils sont arrivés en D1. Mais finalement, ils restent performants sur la durée. Je trouve vraiment ça génial pour le football belge, au niveau des résultats qu’ils font en Europe aussi.

Un club aussi bien géré, c’est inspirant pour le football belge. (Aussi pour un club comme Meux ?) Ça reste bien sûr des niveaux différents, mais oui, Meux est aussi un club très bien géré, à son échelle.”

Certes, il va y avoir du stress. Mais ne serait-ce pas aussi l’occasion de jouer libéré, sans vraiment de pression ?

“C’est difficile de dire comment ça va se passer. Mais l’année passée, à Saint-Trond (aussi en 16e de finale, nda), on s’est un peu surpassés, on était ultra motivés. Avec ce stress un peu positif, on peut tester ce petit geste en plus. On va jouer devant pas mal de personnes, et ça pourrait nous rendre meilleurs."

La saison dernière, vous aviez perdu dans les dernières minutes contre le STVV. Le but, c’est aussi de livrer une bonne prestation, contre une équipe du top…

“Oui. On a perdu en encaissant dans les 10 dernières minutes. On avait livré une prestation assez correcte. On s’est tous donnés les uns pour les autres. On a pas eu la possession, mais finalement on s’est quand même pas mal débrouillé. On a eu une grosse occasion, passant tout près de faire 0-1.

Ça reste du foot. Parfois, ça ne se joue pas grand-chose. On sait que ce sera un match compliqué. Pour nous, ça reste vraiment une récompense, parce que cela fait plusieurs années que le club travaille bien, avec une équipe qui ne change pas beaucoup.

Mais personnellement, peu importe contre qui je tombe, c’est sûr et certain que je vais jouer à fond. C’est sûr que jouer contre certains joueurs de l’Union, c’est impressionnant, mais ça motive aussi.”

Offrir une bonne prestation, aussi pour vos fans. Les 1200 places ont d’ailleurs été vendues pour les supporters de Meux. Mais cela semble un peu plus compliqué pour ceux qui veulent se rabattre sur la vente libre…

“Je trouve cela un peu dommage. Je ne sais pas trop pourquoi la vente libre a été compliquée pour venir voir le match. J’ai encore de la famille qui aurait bien voulu venir voir le match. Il y a plusieurs conditions pour avoir les places, notamment d’être venu voir un match de l’Union sur ces deux dernières années. C’est un peu dommage, voilà.

C’était un peu surprenant de voir autant de gens qui m’ont demandé, que ce soit de la famille ou des amis, si je n’avais pas des places pour venir voir le match. C’est peut-être le match contre Saint-Trond qui a aidé dans ce sens-là. C’est super chouette, en tout cas !”

Dans quelle mesure est-ce qu’une bonne prestation ce mercredi pourrait avoir un impact sur la suite de votre saison en championnat ?

“La saison passée (contre Saint-Trond), on avait réalisé une belle prestation, et ça avait ensuite bien lancé notre saison. Cela avait engendré plusieurs victoires. Donc pourquoi pas. Mais quoiqu’il arrive, après ce match, notre saison continue et on aura des matchs importants en championnat.

C’est un moment que l’on va vivre tous ensemble. Et ça ne peut que resserrer un groupe, dans lequel l’ambiance est déjà au top. Ce n’est que du bonus, au final.”

